Селтік вперше за 9 років не виграв чемпіонат Шотландії, тому звільнив Ніла Леннона з посади головного тренера.

Нинішній сезон у шотландській Прем'єр-лізі ще не завершився, але Рейнджерс вже гарантував собі титул. "Кельти" не можуть спокійно змиритися з тріумфом запеклого суперника.

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Керівництво "католиків" активно шукає менеджера, який у наступному сезоні скине з трону команду Стівена Джеррарда. Пріоритетним кандидатом став колишній гравець команди Рой Кін, повідомляє Sun. 49-річний ірландець вже проявив зацікавленість у такому проекті.

Таким чином Олд Фірм дербі може отримати додатковий аспект непримиримості, адже Стівен Джеррард та Рой Кін є легендами інших історичних ворогів – Ліверпуля та Манчестер Юнайтед відповідно.

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