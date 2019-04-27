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ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

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Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0
Ліверпуль у 36-у турі АПЛ розніс Хаддерсфілд

Ліверпуль у 36-у турі АПЛ на своєму полі розніс Хаддерсфілд (5:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах
 
1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах

У першому матчі 36 туру чемпіонату АПЛ Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Мерсисайдці не відкладали справу у довгу шухляду і вийшли вперед вже на 15-ій секунді зустрічі. Ще до перерви підопічні Клоппа потроїли свою перевагу, а у другій частині матчу "добили" суперника ще двома голами.

Ліверпуль розгромив Хаддерсфілд і очолив турнірну таблицю АПЛ

Після цієї перемоги Ліверпуль очолив турнірну таблицю і, набравши 91 очко, встановив клубний рекорд. Хаддерсфілд з 14-ма пунктами залишився на останньому місці.

Теги
Англія Ліверпуль - Хаддерсфілд Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Хаддерсфілд Хаддерсфілд
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