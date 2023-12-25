"Футбол 24" підсумував виступи українців у 18 турі АПЛ. Реакція і висновки про гру Олександра Зінченка, Іллі Забарного, Віталія Миколенка і Михайла Мудрика – у черговому нашому відео.

Олександр Зінченко відіграв слабкий матч проти Ліверпуля, після якого на гравця Арсенала полилося чимало критики. Попри це, команда Мікеля Артети втримала нічию і зустріла Різдво лідером турнірної таблиці АПЛ.

Віталій Миколенко повернувся після травми і був близьким до асисту, але не допоміг Евертону уникнути поразки від Тоттенхема. Ілля Забарний вкотре вийшов у старті Борнмута, героєм якого став автор хет-трику Домінік Соланке. І, нарешті, Михайло Мудрик знову вийшов із лави запасних, але його Челсі зазнав 19-ї поразки в АПЛ у 2023 році – найгірший показник в елітному дивізіоні Англії.

Про це і не тільки – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Салах забив з-під Зінченка, але Арсенал розписав нічию з Ліверпулем – "каноніри" втримали перше місце в АПЛ