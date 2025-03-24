Збірна Іспанії пройшла Нідерланди в 1/4 і зіграє в півфіналі Ліги націй проти Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони Європи в непростому матчі змогли переграти Нідерланди та вийти до наступної стадії Ліги націй.

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Після нічиєї в першому матчі, градус напруги підвищився до максимального. Завдяки цьому гра-відповідь вийшла навіть видовищнішою, ніж перший поєдинок в Нідерландах. На дубль Оярсабаля гості двічі відповіли точними ударами Депая та Матсена.

Гра перейшла в додатковий час, немов нагадуючи вболівальникам про пам'ятний фінал ЧС-2010. І здавалося, що Іспанія знайшла нового героя додаткового часу – Ламін Ямаль під кінець першого овертайму забив. Але нідерландці не здалися і заробили вже другий пенальті в цьому матчі. Хаві Сімонс зробив рахунок 3:3.

В серії пенальті напруга не спала. Після промаху Ланга молодий Ламін Ямаль міг ховати надії гостей, але Вербрюгген парирував удар. Зрештою іспанцям знову пощастило, і промах Малена коштував Нідерландам місця в півфіналі Ліги націй. Там вже влітку Іспанія зіграє проти Франції.

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