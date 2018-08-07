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Відео дня: Суркіс-футболіст, якого "практично ніхто не може обіграти"

6 серпня 23:10 989 Читать на русском
Відео дня: Суркіс-футболіст, якого "практично ніхто не може обіграти"
Ігор Суркіс / Футбол 24

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів про власну участь у внутрішніх футбольних баталіях "біло-синіх" і свої таланти у футбольному фрістайлі.

Функціонер пригадав часи, коли разом із братом Григорієм протистояв гравцям Динамо на тренуваннях, в інтерв'ю FootballHub.

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Зокрема, президент Динамо розповів про змагання з Леонідом Буряком у фрістайлі, участь у заняттях команди під керівництвом Олексія Михайличенка та Анатолія Дем'яненка, футбольні парі з почесним президентом ФФУ Григорієм Суркісом, а також власні технічні рекорди.

Теги
Відеоновини Динамо Динамо Григорій Суркіс Ігор Суркіс фрістайл
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