Відео дня: Піке жорстоко познущався над Коутінью дитячим приколом

Україна — 13:44 217
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Марлос став найкращим гравцем 4-го туру УПЛ
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Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і СелезньоваСвіт — 12:00 2737
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Ярмоленко дебютував в АПЛ – пристойні оцінки від англійських ЗМІ та комплімент від КлоппаАнглія — 11:00 5677
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Дебют Роналду за Ювентус: команді Аллегрі довелось тікати з поля та інші миттєвості божевільного прийому КР7Італія — 10:52 4157
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Мессі став найтитулованішим гравцем в історії БарселониІспанія — 09:15 706
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