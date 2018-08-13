Відео дня: Піке жорстоко познущався над Коутінью дитячим приколом

Захисник Барселони Жерар Піке підклав одноклубнику Філіппе Коутінью зубочистки на стілець у ресторані.

Захисник Барселони Жерар Піке влаштував підставу для свого одноклубника Філіппе Коутінью.

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Під час обіду в клубній їдальні Піке встромив в стілець свого сусіда дві зубочистки. Коутінью, нічого не підозрюючи, сів поруч з іспанцем, але швидко зрозумів підступ і підскочив.

Нагадаємо, вчора Барселона завоювала Суперкубок Іспанії 2018.