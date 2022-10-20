Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте не шкодував люті для своїх підопічних у поєдинку проти Манчестер Юнайтед.

"Шпори" поступилися з рахунком 0:2, хоча по грі все могло бути для них значно гірше.

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Упродовж матчу Конте нервово бігав по технічній зоні, а часом жорстко вказував на помилки підопічним. Дісталося навіть Родріго Бентанкуру, який вважається улюбленцем наставника. В одному з епізодів Тоттенхем вкотре бездарно втратив м'яч, а розлючений Конте закричав хавбеку італійською: "Віддавай м'яч. Віддавай м'яч, придурку!".

Conte e Bentancur #MANTOT pic.twitter.com/GoyZY2tSXz — Give the Ball to Bobby (@GiveBobby) October 19, 2022

Додамо, що лондонці все ж залишаються у зоні ЛЧ, утримуючи третю сходинку таблиці АПЛ.

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