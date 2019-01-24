"Віддам всі сили, аби Шахтар ставав кращим", – Бондаренко звернувся до вболівальників

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко звернувся до вболівальників донецького клубу.

"Привіт всім уболівальникам Шахтаря. Я дуже радий опинитися в новій команді. І я віддам всі сили, щоб команда стала ще сильнішою", – сказав Бондаренко у відеозверненні.

"Амбіції Бондаренка збігаються з амбіціями Шахтаря", – агент футболіста прокоментував трансфер

Нагадаємо, Валерій Бондаренко вчора перейшов у Шахтар. Контракт з донецьким клубом підписаний на 5 років. Колишньою командою 24-річного оборонця була Олександрія.

Бондаренко: Фонсека сказав, що головне – слухати і виконувати

Раніше повідомлялось, що команда Шарана хоче отримати від Шахтаря 1 мільйон євро за трансфер Бондаренка.