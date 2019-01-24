"Віддам всі сили, аби Шахтар ставав кращим", – Бондаренко звернувся до вболівальників

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко звернувся до вболівальників донецького клубу.
"Привіт всім уболівальникам Шахтаря. Я дуже радий опинитися в новій команді. І я віддам всі сили, щоб команда стала ще сильнішою", – сказав Бондаренко у відеозверненні.
"Амбіції Бондаренка збігаються з амбіціями Шахтаря", – агент футболіста прокоментував трансфер
Нагадаємо, Валерій Бондаренко вчора перейшов у Шахтар. Контракт з донецьким клубом підписаний на 5 років. Колишньою командою 24-річного оборонця була Олександрія.
Бондаренко: Фонсека сказав, що головне – слухати і виконувати
Раніше повідомлялось, що команда Шарана хоче отримати від Шахтаря 1 мільйон євро за трансфер Бондаренка.