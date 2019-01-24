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"Віддам всі сили, аби Шахтар ставав кращим", – Бондаренко звернувся до вболівальників

09:40 524 Читать на русском
"Віддам всі сили, аби Шахтар ставав кращим", – Бондаренко звернувся до вболівальників
Валерій Бондаренко / ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко звернувся до вболівальників донецького клубу.

"Привіт всім уболівальникам Шахтаря. Я дуже радий опинитися в новій команді. І я віддам всі сили, щоб команда стала ще сильнішою", – сказав Бондаренко у відеозверненні.

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Нагадаємо, Валерій Бондаренко вчора перейшов у Шахтар. Контракт з донецьким клубом підписаний на 5 років. Колишньою командою 24-річного оборонця була Олександрія.

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Раніше повідомлялось, що команда Шарана хоче отримати від Шахтаря 1 мільйон євро за трансфер Бондаренка.

Теги
Шахтар Шахтар Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Трансфери Шахтаря
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