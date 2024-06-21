"Чесно кажучи, велика гордість представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, що б не було і лише рухаємося вперед. Ми отримали великий удар під дих декілька днів тому, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар'єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку – з гордістю можна готуватися до наступного матчу.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Різниця між грою з Румунією? Потрібно судити про це вболівальникам. Є експерти, які дивляться наші ігри. Було видно, що ми були на голову агресивнішими. Початок матчу був складним, суперник хороший, гарні футболісти. Десь вони переламали нашу ініціативу, взяли м'яч під контроль та створили моменти. Але добре, що ми витримали, дотерпіли до кінця та вирвали перемогу.

Мій гол? На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, то обов'язково в грі тобі пощастить. Проти Словаччини вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидких дотики до м'яча, бо і суперник, і воротар були дуже близько до мене. Не було часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м'яч і пробив. І він залетів у ворота.

Емоції від гола? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти – треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок.

Як перемогти Бельгію? Словаччина вже перемагала Бельгію, ми – Словаччину. Тут заплутана група, Бельгія, як я казав раніше – топ-збірна з топ-футболістами. Будемо аналізувати, зосередимося на своїй грі, треба просто гарно підготуватися до неї", – сказав Яремчук у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Роман вийшов на поле на 67-й хвилині, замінивши Артема Довбика. Форварду вдалось скористатись закиданням від Миколи Шапаренка і влучним ударом вирвати перемогу для України.

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною – янгол-охоронець Яремчук і Шапаренко втримали збірну на Євро-2024