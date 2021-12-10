Екс-тренер Чорноморця, запорізького Металурга і низки інших команд зізнався, що хоче знову спробувати свої сили в чемпіонаті України.

"Чим зараз займаюся? Нічим, відпочиваю. Чотири місяці я не працюю, а далі побачимо. Нічого конкретного немає, але останній тиждень-другий відчуваю, що трохи засумував за футболом. Пропозиції з УПЛ? Не можу сказати, що це неправда, але конкретно не говоритиму.

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Краще скажу, коли буде домовленість і якась конкретика. Звичайно, хочу працювати в УПЛ, мій пріоритет – це Україна", – розповів Григорчук в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, з 2015 року тренер працював за кордоном – Габала, Астана і Шахтар Солігорськ. У 2019-му став чемпіоном Казахстану, а рік тому здобув золоті медалі білоруської першості. Нещодавно Григорчука сватали у Кривбас і Колос, але ці клуби обрали інших тренерів.

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