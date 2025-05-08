"Те, що моя команда так грає проти однієї з найкращих у Європі, наповнює мене справжньою гордістю. Те, що ми тут робили проти парижан, – чудово.

ПСЖ – Арсенал: УЄФА визначив найкращого гравця вирішального півфіналу Ліги чемпіонів

Раз хочемо перемагати, що треба робити, щоб розкрити цей замок? Але треба іноді й поаплодувати супернику. Воротар виграв для нього обидва матчі.

Відчуваю гордість. Можливо, ніхто цього не очікував, але ми були дуже близькі до того, щоби все вийшло. Два роки тому цей склад... Загалом ніхто не вірив, що зможемо пробитися до Ліги чемпіонів, – сказав Артета на прес-конференції.

До слова, у попередньому матчі Арсенал поступився мінімально з рахунком 0:1, а за підсумками двох зустрічей результат склав 1:3. У фіналі зійдуться ПСЖ та Інтер.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді