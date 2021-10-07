"Ми знали, що це особливий матч, тому що програли їм у півфіналі чемпіонату Європи. Що може бути краще, аніж обіграти їх у них вдома? Дуже радий за команду.

Італія – Іспанія – 1:2 – відео голів та огляд півфіналу Ліги націй

Результати приходять. Гра триває 90 хвилин, можуть бути помилки, але ми були впевненими, тому виграли. У мене біль у нозі, але я думаю про фінал", – цитує Торреса AS.

Зауважимо, Іспанія перервала 37-матчеву безпрограшну серію Італії. У фіналі Ліги націй команда Луїса Енріке зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Франція.

Іспанія перервала грандіозну безпрограшну серію Італії та вийшла у фінал Ліги націй