– Букмекери вважають шанси команд практично рівними, віддаючи лише невелику перевагу Шахтарю. А яка ваша думка, хто фаворит?

– Динамо і Шахтар на сьогоднішній день однакові команди. Немає у них яскраво виражених лідерів і футболістів високого класу.

"Якщо Олександрія не досягатиме результату, неважливо, як зіграє Динамо і Шахтар": Ротань – про чемпіонську гонку УПЛ

– Від кого очікуєте яскравої гри у цьому матчі?

– Ні від кого не чекаю. Як я вже сказав, немає у нас яскравих гравців. Ярмоленко вже відіграв своє і просто дограє, більше в конфлікти з уболівальниками вступає. Не хочу ображати Буяльського, але він ніколи не був великим гравцем. Для "Динамо" годиться, але не більше. Ніхто з топ-клубів ніколи ним не цікавився.

Бражко пристойно здав, не знаю, що в нього сталося. Шапаренко добре прогресував, я навіть думав, що його хтось купить, а тепер зупинився і перетворився на середнього футболіста. Але потенціал у Бражка і Шапаренка є. Будемо чекати, поки вони його розкриють.

– Тренерський аспект, Шовковський – Пушіч. Чия робота вам більше імпонує?

- Звичайно, мені Шовковський більше імпонує. Він працював із багатьма видатними тренерами і багато чого в них перейняв. Хто б що не говорив, але Луческу – великий тренер. У Динамо на полі видно дисципліну. Шовковський – молодець, відразу відчувається його рука. Він був порядним гравцем і переніс це на тренерство. Його гравці виконують тренерські настанови.

Багато хто вважав, що Шахтар стане чемпіоном, але в Пушіча нічого не вийшло. Донецький клуб припустився помилки, призначивши боснійця. Я не думаю, що він залишиться. Якщо Шахтар програє Динамо, Пушіча відразу приберуть, а якщо ні – звільнять наприкінці сезону.

– Ваш прогноз на Класичне?

– Думаю, що буде нічия – 1:1. Динамо точно не полізе на рожен, а Шахтарю потрібно перемагати, якщо Пушіч хоче допрацювати до кінця сезону. Але навіть перемога не допоможе донецькій команді. Ви подивіться, що творить Олександрія! Не програє і все тут! Думаю, друге місце вони не відпустять. Ротань поставив хорошу гру і дисципліну, – сказав Сабо для Українського футболу.

Нагадаємо, Олександр Шовковський очолив київське Динамо в листопаді 2023 року. Наразі кияни посідають перше місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

"Усе вирішує миттєва реакція і трохи фарту": герой Олександрії про медалі УПЛ і вихід у єврокубки