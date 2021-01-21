"У першому голі жодної провини Андрія немає. На ближній стійці було достатньо футболістів, які не дозволяли йому вийти. На перехопленні грати він також не міг, адже воротар повинен перекривати ближній кут. Він зміщувався по траєкторії м'яча, тому тут абсолютно помилка захисників. Спершу дали виграти м'яч на ближній стійці, а потім відпустили на дальній. У Андрія шансів зреагувати не було, він ще й міг не бачити момент першого дотику. Я його жодної провини не бачу.

Жахливий дебют Луніна у відеоогляді матчу Алькояно – Реал Мадрид – 2:1

Другий гол – 50 на 50. Відразу хочу нагадати, як давно він не грав. Це відчувалося, особливо по грі на виходах. Він добирався до м'яча, але грав не так чітко. Гол – він вирішив іти на перехоплення, але суперник виявився швидшим. В принципі, він все робив правильно, але трохи не розрахував. 50 на 50, дуже важка ситуація, простріл з лінії штрафного. Я б не сказав, що це повністю його провина. Можливо, він міг зіграти трохи швидше", – підсумував Худжамов у коментарі Бомбардир.

Нагадаємо, для Луніна це був дебютний матч за Реал, однак мадридці примудрилися програти третьоліговому Алькояно і вилетіти з Кубка Іспанії.

Лунін провалив дебютний матч за Реал – ганебний виліт "бланкос" з Кубка Іспанії може стати катастрофою для українця