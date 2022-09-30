"Вважаю, що серед команд групи B збірна України виділяється і класом гравців, і за зіграністю. Велику роботу в цьому напрямку зробив тренерський штаб Андрія Шевченка. Спілкуючись з гравцями національної команди, вони говорили, що при Шевченку почувались в тонусі, відчували себе топкомандою.

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Організація тренувального процесу, переїзди, побутові моменти – все було на рівні. Це дуже важливо, адже національна команда – це 25 найкращих гравців, для яких мають бути створені та найкращі умови. Успішний виступ збірної – це візитна картка країни у всьому світу. Особливо зараз, коли нашу країну підтримує весь цивілізований світ, для нас важлива кожна перемога на міжнародному рівні", – розповів Ковалець в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 роки. За цей період фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на ЧС-2018, проте компенсував це виходом у фінальну частину Євро-2020 та проходом до 1/4 фіналу європейської першості.

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