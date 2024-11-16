"Перш за все, я думаю, що я відчув зв'язок з клубом. І коли я кажу з клубом, то маю на увазі, що всі знають Манчестер Юнайтед. Але я відчуваю зв'язок з людьми у клубі, і це дуже важливо для мене, тому що я хочу працювати з людьми, які мені подобаються.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Другий момент – це історія цього клубу. Всі люди прагнуть успіху, і я відчуваю, що це саме те місце, де я хочу бути ще й через це, тому що ти можеш стати частиною чогось особливого, а не просто ще одного. І це те, що мені дуже подобається.

І, звичайно, через вболівальників, тому що у Португалії ти багато слухаєш, багато чого чуєш від ЗМІ. Але коли ти бачиш ігри тут, коли ти бачиш ігри, взаємодію з тренерами, з гравцями, навіть у важкі моменти, я думаю, що це особливий клуб", – сказав Аморім у інтервʼю клубній прес-службі.

Нагадаємо, що 1 листопада Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Аморіма новим головним тренером. Попередній наставник, Ерік тен Хаг, був звільнений через невтішні результати команди.

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