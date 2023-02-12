"Ви знаєте, що Хаві був чудовим гравцем, а як тренер він все ще зберігає це почуття, що робить правильні речі. Це змушує тебе вірити у нього. Ви знаєте, що його шлях правильний. Він був дивовижним гравцем. Він бачив усе на полі, що відбувається позаду, що відбувається попереду... Уявіть його в ролі тренера.

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Я вже виграв титул із цим клубом. Тепер ми можемо подумати про наступний трофей у майбутньому. Після цього титулу я відчув, що я вдома. Це справжнє почуття. Мені не треба щось доводити, але з цією командою я можу впевнено дивитися вперед на те, чого ми збираємося досягти і що збираємося зробити. І це дуже приємне почуття", – розповів Лєвандовскі в інтерв'ю Bein Sports.

Нагадаємо, поляк минулого літа перебрався з Баварії до Барселони. Роберт уже зіграв за каталонців 26 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 5 асистів. Окрім того, Лєвандовскі допоміг команді виграти Суперкубок Іспанії, у фіналі обігравши Реал (форвард оформив 1+1).

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