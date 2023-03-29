– Протистояння з таким видатним нападником, як Харрі Кейн, напевно, запам'яталося. Можна сказати, що це у тебе найбільший челлендж в кар'єрі?

– Так, звичайно. Ці відчуття на все життя запам'ятаю, бо це перша гра за збірну на такому стадіоні, коли так багато глядачів, суперник – Англія. Це одна з найсильніших збірних зараз. Це неймовірно.

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Дуже важко, бо це топ-нападник. Він вже легенда збірної Англії, побив рекорд за голами. Дуже сильний форвард, гарні фізичні дані, грає головою, дві робочих ноги.

– Видалося, що ти подолав хвилювання попри те, що це дебютна гра. Як вдалося себе вгамувати? Чи ти взагалі за натурою людина, яка не хвилюється?

– Та ні, я хвилююся завжди. Цього разу також хвилювався. Десь почалася гра і пішов азарт, хвилювання відійшло.

– Яке було завдання тренерів на цю гру?

– Завдання було не боятися грати в футбол, намагатися нав'язувати свою гру.

– Ти вперше грав з Матвієнком в центрі. Як взаєморозуміння?

– З Матвієнком дуже зручно грати, він гарно грає з м'ячем, тактично підказує. Було комфортно, – сказав Сваток у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії Олександр вийшов з перших хвилин і прові на полі весь поєдинок.

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