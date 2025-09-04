– Ти розумієш, що ти приїхав у збірну вже як легіонер?

– Якщо чесно, ще над цим навіть не задумувався. Ще до кінця не розумію цього.

– Не розумієш досі, що ти гравець Бенфіки?

– Так. Все вийшло дуже швидко. Навіть коли я був 2-3 дні у Лісабоні й підписав контракт мені ще до кінця не вірилось. А коли вперше приїхав на базу, потренувався, познайомився з командою – все одно якісь такі відчуття, що це як сон якийсь.

– Коли ти вперше дізнався, що Бенфіка тобою цікавиться?

– Це більше писали у португальських ЗМІ. Я днів 10-12 тому бачив якісь новини, що мною цікавляться. Але оскільки за останні 2 роки мною багато команд цікавились, то я навіть не брав до уваги.

А про те, що вже інтерес серйозний і якісь умовні погодження є, я дізнався... У понеділок ми виїжджали у Швейцарію на гру проти Серветта, і у неділю ввечері мені подзвонив агент і сказав, що тобою дуже серйозно цікавиться Бенфіка і, можливо, з Женеви вже полечу в Лісабон.

Напевно, відчуття очікування найважче. Оці 4-5 днів, коли вирішиться чи не вирішиться, плюс вже закінчується трансферне вікно. Начебто вже погодили, начебто пишуть десь у Португалії, що клуби домовились.

Проти Серветта теж була важлива гра. Добре, що так сталося, що ми перемогли й вийшли у Лігу конференцій. А вже вночі буквально після гри погодили умови з Бенфікою, – сказав Судаков в коментарі для Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, що Судаков перейшов з Шахтаря у Бенфіку в останні дні трансферного вікна. За першу команду "гірників" Георгій дебютував у 2020 році. За цей час 23-річний півзахисник провів 146 матчів, забив 33 голи та зробив 19 асистів.

