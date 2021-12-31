"Відчуття погані. У нас були шанси вбити гру, але не вийшло. Їхній гол дозволив їм повернутися, і це було дуже складно. До цього у нас були шанси забити другий – це футбол.

Ельче – Реал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Не думаю, що проблема у самовпевненості. Ми розуміли, що стоїть на кону. Це три важливі очки на складному стадіоні. Треба було забивати другий, щоб отримати "подушку". Пенальті на Бензема? Якщо арбітр не свиснув, то нічого не було.

Так, Атлетіко не підводить. Ліга дуже довга, попереду ще довгий шлях. Всі команди втрачають очки. Ми повинні продовжувати свою справу, боротися, ми також будемо втрачати очки. Ми провели багато хороших ігор поспіль, з хорошими результатами. Сьогодні все обірвалося, але треба продовжувати", – цитує Зідана AS.

Реал розписав сенсаційну нічию з Ельче й втратив шанс наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги