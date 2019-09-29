Відчуття, ніби він танцює з м'ячем, – Ковач засипав компліментами Коутінью

Головний тренер Баварії Ніко Ковач розхвалив хавбека Філіппе Коутінью після матчу 6 туру Бундесліги проти Падерборна (3:2).

"Гра Коутінью говорить сама за себе. Всі, хто дивився матч на стадіоні або за його межами, побачили його рівень, його якості.

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Іноді здається, що він ніби танцює з м'ячем. Філіппе точно знає, що робити в будь-якій ситуації, будь-якому відрізку матчу.

У випадку з першим голом він чудово асистував Гнабрі. Далі вже сам Коутінью забив з приголомшливого пасу Сержа. Це індивідуальна майстерність. Він напевно нам допоможе в подальшому.

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Коутінью адаптувався в команді і щасливий тут. А коли гравець з Південної Америки з таким набором якостей щасливий, можна побачити фантастичні речі. Неважливо, чи є ви вболівальником Падерборна або Баварії, вам сподобається його виступ", – цитує Ковача goal.com.