"Чи справедливий пенальті? Зараз така тенденція, що наговориш після гри, а потім санкції, я і мій клуб постраждаємо. Ми залишилися на тому ж місці, у нас нічого не міняється. Я можу пригадати сто таких моментів, коли говорять, що це притиснута рука і в центрі поля таке не свиститься. А коли у штрафному майданчику на останній секунді гри – то одразу ставиться.

"Колос міг зіграти краще": Костишин незадоволений нічиєю "хліборобів" у матчі зі Зорею

По грі можу сказати комплімент своїй команді. Ми грали в гарний, якісний футбол з врахуванням того, яке було поле. А останні хвилини... Зрозуміла реакція суперника, який грає довгими передачами. Тим паче стандарт наприкінці поєдинку – це великий шанс. Ще раз кажу, таке відчуття, ніби у нас вкрали перемогу, ніби ми програли.

Ми до цього чотири рази грали з Колосом і перемагали. Так само і тут, 90 хвилин вели у рахунку 1:0. У нас не було жодних складнощів. Ми задоволені тим, як граємо у футбол, але незадоволені, що заробили не три бали, а лише один", – сказав Скрипник у коментарі програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, ковалівці врятувались вже у доданий час: під час заключної атаки м'яч влучив у руку Юрченку, арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Селезньов. Як наслідок, Зоря з 6-ма очками опустилась на дев'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Колос з одинадцятьма пунктами залишився четвертим.

Зоря на останніх секундах втратила перемогу над Колосом – дебютний гол Селезньова і тривога перед виїздом в Лестер