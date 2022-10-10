"Було відчуття дежавю, наче уранці 24 лютого. Нас вранці розбудила тривога – усі почали брати телефони та читати новини. Було дуже багато відео із Києва, Львова, Запоріжжя вже третій день. Це жахливо. Ми обговорюємо це з хлопцями. Якщо ми маємо можливість, то допомагаємо. Зі свого боку можу сказати: висловлюю велике співчуття сім'ям загиблих.

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Вибухи у Львові? Я не скажу, що було страшно. Мені було страшно за мою сім'ю, яка перебувала в Києві. У мене маленьке дитя, тривожно за них. За себе – так собі. Трохи чув вибухи. Читав про ситуацію у Києві – це жах. Дякувати Богу, з рідних усі цілі та здорові. Сім'я одразу поїхала. Дякую Сані Тимчику, його дружина підвезла до Умані, далі мої батьки забрали близьких до Одеси. Сподіваюсь, там буде безпечніше.

Готуватися до Ренна дуже важко, ситуація дуже впливає. Ми хоч спортсмени і маємо думати про футбол, але ми також люди. Ми маємо сім'ї, діти, батьків. І ми усі переживаємо за Україну. Сьогодні всі ми у стресі. Звісно, ​​весь день це обговорюємо. Зараз у голові лише одне – щоб настав мир. А про гру з Ренном сьогодні тренер щось розповість, а завтра конкретно готуватимемося до матчу.

Величезне дякую нашим ЗСУ, усім жінкам та чоловікам, які боронять нашу Україну. Зараз говорю, і мурашки тілом. Усім іншим – терпіння пережити все це", – сказав Кабаєв у коментарі прес-службі Динамо.

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