Вихідними у Будинку футболу відбувся фінал національного відбору до збірної України з кіберфутболу.

У ньому взяли участь вісім гравців: Віталій budb_Prosche Литвинов, Ігор ighor_8 Любчак, Максим Makson Андрасюк, Сергій Sergobibika Марченко, Олексій Aleksis Богдяж, Владіслав VASYLYSHYN Василишин, Артем Walker Паламарчук та Павло SEMENYUK_zt Семенюк.

За підсумками фіналу відбору основними гравцями збірної стали Сергій Sergobibika Марченко та Віталій budb_Prosche Литвинов.

У свою чергу резервними гравцями національної команди стали Ігор ighor_8 Любчак та Максим Makson Андрасюк.

Усі бажаючі мають можливість переглянути трансляцію фіналу на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що фінансовим партнером кіберфутбольної збірної стала компанія moneyveo (фінтех-компанія, яка започаткувала в Україні сервіс онлайн-кредитування).

Генеральний медіа-партнер національної збірної України з кіберфутболу — кіберспортивний портал gameinside.