Відбулося перше жеребкування Ліги Європи 2024/25 – результати
16:20 - Читать на русском
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду кваліфікації Ліги Європи 2024/25
У першому турі відбіркового циклу беруть участь 12 команд. Матчі відбудеться 11 та 18 липня 2024 року.
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Переможці матчів пройдуть до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а переможені опиняться на основному шляху другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Україна у кваліфікації буде представлена Кривбасом. Криворізький клуб стартує у третьому раунді.
Пари першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи:
Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги Європи є італійська Аталанта, яка у фіналі турніру 2023/24 обіграла Байєр.
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