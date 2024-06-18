У першому турі відбіркового циклу беруть участь 12 команд. Матчі відбудеться 11 та 18 липня 2024 року.

Ліга чемпіонів в Україні – офіційно визначився транслятор єврокубків на три наступні сезони

Переможці матчів пройдуть до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а переможені опиняться на основному шляху другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Україна у кваліфікації буде представлена Кривбасом. Криворізький клуб стартує у третьому раунді.

Пари першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи:

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги Європи є італійська Аталанта, яка у фіналі турніру 2023/24 обіграла Байєр.