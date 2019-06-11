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Відбулося перше жеребкування Ліги чемпіонів-2019/20

18:41 170 Читать на русском
Відбулося перше жеребкування Ліги чемпіонів-2019/20
Феронікелі – чемпіон Косова в сезоні 2018/19 / ФК Феронікелі

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.

Своїх суперників дізналися чемпіони Гібралтару, Андорри, Сан-Маріно та Косова, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФА

Півфінальні пари раунду (матчі відбудуться 25 червня):

Феронікелі (Косово) – Лінкольн (Гібралтар)

Тре Пенне (Сан-Маріно) – Санта-Колома (Андорра)

Переможці цих пар 28 червня зійдуться у вирішальному поєдинку, щоб визначити єдиного володаря путівки до першого відбіркового раунду ЛЧ. Усі матчі пройдуть на стадіоні Фаділь Вокрі в косовській Пріштіні. Три невдахи попереднього раунду зіграють у другому відбірковому раунді Ліги Європи.

УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

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Теги
Тре Пенне Тре Пенне ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс Ліга чемпіонів
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