У стартовому турі УПЛ Карпати вдома поступилися Поліссю (0:2). Відео забитих м'ячів і найцікавіші моменти зустрічі – у відеоогляді матчу на "Футбол 24".

Ще на 12-й хвилині Полісся забило, однак гол скасували. На 29-й хвилині після розіграшу аута на лівому фланзі Михайліченко прострілив на лінію воротарського, звідки Гайдучик переправив м'яч у ворота!

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR

Вже на 38-й – пенальті. І 2:0 на користь Полісся – Назаренко пробив у правий кут, а Домчак упав у протилежний!

Наприкінці матчу знову був пенальті. Однак Філіппов пробив у лівий кут, і Домчак у стрибку відбив! У будь-якому випадку – перемога Полісся.

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