У матчі 4-го туру УПЛ зустрілися призери минулого сезону – Шахтар та Олександрія. Відео голів та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Бондаренко відкрив рахунок на 25-й хвилині: раніше його гол на 12-й хвилині з гострого кута після передачі Педрінью скасували через офсайд, але цього разу все було в межах правил. Бразилець точно навісив з лівого флангу, а Артем підставив голову під передачу – 1:0!

Шахтар легко розбив Олександрію після виснажливого протистояння у Лізі конференцій – Педрінью елегантно забив

На 37-й хвилині Шахтар подвоїв перевагу. Бондаренко подав у штрафний майданчик, Микита Шевченко вийшов з воріт, але не встиг забрати м’яч, і Педрінью підхопив його, розвернувся та елегантно перекинув воротаря й захисників майже з лінії штрафного – 2:0!

У другому таймі за Олександрію замість Шевченка вийшов Віктор Долгий, для якого це був дебют за клуб. На 66-й хвилині Кауан Еліас пробивав пенальті, проте Долгий відбив удар бразильця з позначки. Підопічні Арди Турана без проблем довели матч до перемоги.

