Відбір у збірну України з кіберфутболу – реєстрація продовжена

Гравці у кіберфутбол з усієї країни отримали можливість зареєструватися для участі в національному відборі до 31 жовтня включно.

Нагадаємо, що завдяки підтримці фінансового партнера збірної України з кіберфутболу, компанії moneyveo, призовий фонд відбору склав 100 000 грн.

Реєстрація для відбору до національної команди триває з 4 жовтня й завершиться 31 жовтня.

Як повідомлялося раніше, офф-лайн кваліфікація для кращих восьми гравців відбудеться 30 листопада в Будинку футболу в Києві. За її підсумками визначаться два переможці, які отримають статус офіційних гравців національної збірної України з кіберфутболу в дисципліні PES (KONAMI’s eFootball Pro Evolution Soccer 2020). Крім цього, за підсумками відбору статус резервних гравців національної збірної отримають два спортсмени, що посядуть підсумкові третє та четверте місця у кваліфікації.

Призовий фонд у 100 000 грн буде розподілено між вісьмома фіналістами відбору. Переможці отримають найбільше – по 30 000 грн, запасні гравці – по 16 000 грн, і по 2000 грн дістанеться кожному з чотирьох фіналістів, які не потраплять до складу збірної.

Реєстрація відкрита для кожного громадянина України, який досяг 16-річного віку та має український паспорт, за посиланням.