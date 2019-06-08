Відбір на Євро-2020: Туреччина впевнено перемогла Францію, очоливши групу H

В рамках 3-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 збірна Франції зазнала сенсаційної поразки від Туреччини.

Початок зустрічі виявився дуже обережним. Обидві команди почергово катали м'яч та приглядувались один до одного, однак малюнок подальшої гри став зрозумілим швидко – Туреччина закривала зони на своїй половині поля та намагалася загрожувати контратаками, а Франція намагалася розкрити оборону, розтягуючи її по флангах. Тактика останніх успіху не принесла, адже за весь перший тайм у чемпіонів світу не виникло жодного небезпечного моменту чи бодай підходу до воріт суперника. Навіть індивідуальні єдиноборства провалювалися – так, Мбаппе постійно втрачав м'яч при спробі обіграти Деміраля, а Бурак Їлмаз зібрав на собі п'ять французьких фолів, всадивши Умтіті на жовту картку.

Туреччина поступово намітила слабкі зони, стараючись тікати за спини фулбеків та лінивого Погба. На 18-й хвилині господарі створили перший момент у зустрічі: Ундер навісив з правого флангу в штрафний, а Айхан ударом головою замкнув під дальню стійку – Льоріс парирував (а потім свиснули офсайд). Кілька разів турки непогано прострілювали в карний майданчик, намагаючись знайти передачею Їлмаза, але голом не пахло. Тим не менш, на 30-й хвилині він стався: турки заробили стандарт, Ундер виконав подачу на правий край, а звідти пішла скидка на Айхана. Абсолютно відкритий Каан точним ударом головою замкнув – 1:0!

Франція одразу спробувала відповісти позиційними атаками, однак дуже швидко стало зрозуміло, що центр поля у суперника зацементований. Чемпіони світу постійно втрачали м'яч та почали пропускати контратаку за контратакою, зрештою, пропустивши і другий гол. На 40-й хвилині стався цілий парад помилок "ле бле": Варан не зміг перехопити виніс воротаря турків на чужу половину поля, а Погба не зміг завадити прориву до штрафного, впавши під тиском футболістів господарів. Все завершилось передачею Токьоза на правий край карного майданчика, звідки Дженгіз Ундер пробив у дальній кут – 2:0! На 44-й міг прилетіти і третій гол, однак м'яч після замикання Деміраля ударом головою пройшов поруч зі стійкою.

По перерві Дідьє Дешам кинув у бій Кінгслі Комана та Флорана Менді, що вже на 50-й хвилині могло принести успіх: нападник Баварії прорвався по лівому флангу та прострілив у штрафний, м'яч відскочив до Грізманна, а той пробив метрів з 11-ти – удар заблокували. Це був один з останніх небезпечних епізодів біля воріт підопічних Шенула Гюнеша; турки ж раз за разом тікали у контратаки та карала французів за помилки, що могло завершитись розгромом трімфаторів минулорічного Мундіаля.

На 55-й хвилині фантастичний момент подарували Бураку французькі захисники: Варан змістився на край штрафного до Павара, віддав йому жахливий пас назад, а той втратив м'яч під тиском капітана турків. Їлмаз вивалився на ворота й вистрілив з 11-ти метрів, однак Льоріс врятував Францію. На 56-й він знову вступив у гру, парирувавши замикання Карамана з близької відстані після подачі з кутового. На 60-х хвилинах сталося кілька перспективних виходів турок, а потім знову пішли моменти: на 69-й Льоріс витягнув дальній постріл Текдеміра з-під поперечини, на 74-й Ундер зі штрафного пробив над нею, а на 75-й Їлмаз з розвороту бахнув метрів з 20-ти – повз ворота.

За весь цей час французи створили лише один момент біля воріт суперника. На 66-й хвилині Павар виконав класну подачу з правого флангу на кут воротарського, а Грізманн скинув її під замикання Жиру – бути б голу, якби Олів'є не пролетів повз м'яч. Після цього французи випали з гри хвилин на 15-ть, повернувшись лише на завершення другого тайму. В ендшпілі "ле бле" не вилазили з половини поля Туреччини, однак що робити на ній, підопічні Дідьє Дешама не знали. Як наслідок, у штрафному вдалося створити лише наївну симуляцію Комана, а на 86-й Бурак ще й міг закотити у ворота Льоріса третій гол – він завершив контрвипад ударом з лівого краю штрафного зовнішньою стороною стопи, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу збірної Туреччини. Підопічні Шенула Гюнеша очолили групу Н, набравши 9 очок і не пропустивши жодного голу. Франція, маючи 8 залікових балів, йде прямо за ними.