Відбір на Євро-2020: Німеччина без проблем обіграла Білорусь і піднялась на другу сходинку групи С

У відборі до Євро-2020 у групі С білоруси поступились німцям. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках відбору до Євро-2020 у групі С збірна Білорусі в Борисові приймала збірну Німеччини. Господарі – володарі останнього місця у групі – вже встигли зіграти два поєдинки, у яких двічі поступились: Голандії (0:4) та Північній Ірландії (1:2). Німеччина, після провалу на Євро-2018 та невдалого виступу у Лізі націй, у відборі до Євро-2020 здобула перемогу над Нідерландами і сподівалась легко набрати три очки у сьогоднішньому матчі.

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Вже на першій хвилині білоруси здобули право на штрафний, а за хвилину знову загрожували воротам Мануеля Нойєра.

Такий стартовий натиск дещо здивував німців, однак ненадовго. Підопічні Йоахіма Льова, який через незадовільний стан здоров’я був відсутнім на тренерському містку у цьому матчі, витримали стартовий натиск і взялись за справу.

На десятій хвилині Серж Гнабрі пробивав по центру – Олександр Гутор відбив м’яч. На добиванні був Лукас Клостерман та голкіпер знову встиг підставити руку і відбити шкіряного. А за дві хвилини кількість моментів переросла в якість: Лерой Сане, отримавши м’яч від Йозуа Кімміха, майстерно обіграв захисника у штрафному майданчику і пробив повз воротаря.

На 29-й хвилині у Білорусі виник перший супершанс зрівняти рахунок: Станіслав Драгун отримав м’яч на лінії воротарського майданчика і пробивав впритул, однак ногу підставив Лукас Клостерман і вибив на кутовий. А вже за мить, після подачі з кутового, Станіслав Драгун пробивав під поперечину і лише реакція Мануеля Нойєра, який у карколомному стрибку вибив м’яч, врятувала збірну Німеччини від вірного гола.

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У першому таймі німці дуже мало били по воротах: взявши в облогу штрафний майданчик суперника гості намагались розігрувати м’яч до вірного і, переважно, до завершального удару справа так і не доходила.

Загалом Білорусь достойно виглядала у першій половині зустрічі і якби змогла реалізувати один із двох своїх стопроцентних моментів, гра була б значно цікавішою.

У другому таймі німці продовжили контролювати м’яч і створювати момент за моментом, однак хвороба першого тайму продовжилась – "бундестіму" бракувало акцентованого завершального удару.

На 62-й хвилині Йозуа Кімміх відпасував на Матіаса Гінтера, який знайшов у воротарському майданчику Марко Ройса. Той, вийшовши віч-на-віч з Олександром Гутором, легко переграв голкіпера і подвоїв перевагу своєї команди.

На 79-й хвилині німці виводили Сане віч-на-віч з голкіпером та Лерой заплутався в ногах і втратив стопроцентну можливість збільшити рахунок. А за чотири хвилини він, після чудового навісу Матіаса Гінтера, пробивав головою, але влучив у стійку.

Господарі весь другий таймі практично не мали жодної можливості скоротити рахунок і лише на останніх хвилина проявили деяку активність і здійснили кілька контратак. Тож цілком закономірний результат зустрічі, який дозволив збірній Німеччини здобути другу перемогу і піднятись на другу сходинку у своїй групі.

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