Відбір на ЧС-2022: Казахстан оголосив заявку на поєдинок з Україною
Головна команда Казахстану визначилась із обоймою гравців, які вирушать на вересневі поєдинки відбіркового циклу ЧС-2022 з Україною, Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.
Наставник казахів Талгат Байсуфінов взяв 26 виконавців на прийдешні зустрічі, повідомляє офіційний сайт УАФ з посиланням на КФФ.
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Склад збірної Казахстану
Воротарі: Покатілов (Кайрат), Сейсен (Тараз), Шацький (Шахтар К).
Захисники: Бистров (Ахмат, Росія), Бейсебеков (Астана), Ерланов, Логвиненко (обидва – Актобе), Малий, Марочкін, Валіуллін (усі – Тобол), Аліп, Вороговський (обидва – Кайрат), Касим (Кизил-Жар), Тайкенов (Каспій), Тапалов (Акжайик).
Півзахисники: Зайнутдінов (ЦСКА, Росія), Васильєв (Андижан, Узбекистан), Куат (Астана), Тагиберген, Мужиков, Нургалієв, Жаринбетов (усі – Тобол), Оразов (Актобе).
Нападники: Таттибаєв (Шахтар К), Шушеначев (Кайрат), Щоткін (Ротор, Росія).
Резервні гравці
Воротар: Непогодов (Астана).
Захисники: Керімжанов (Туран), Даїров (Кизил-Жар), Каіров (Тобол), Габишев (Шахтар К).
Півзахисники: Байтаном (Тараз), Астанов (Ордабаси), Федін (Актобе).
Нападники: Муртазаєв (Балтіка, Росія), Оміртаєв (Шахтар К), Аймбетов (Астана).
Нагадаємо, поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Казахстану та України відбудеться 1 вересня у Нур-Султані (17.00).
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