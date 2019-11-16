toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Відбір до Євро-2020 U-19: стартовий склад збірної України на матч зі Словенією – гравців Шахтаря найбільше

15:30 242 Читать на русском
Відбір до Євро-2020 U-19: стартовий склад збірної України на матч зі Словенією – гравців Шахтаря найбільше
Збірна України U-19 / UAF

Збірна України U-19 проводить другий матч кваліфікаційного раунду на шляху до Євро-2020.

Матч Україна U-19 – Словенія U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Наставник "синьо-жовтих" Олег Кузнєцов виставив стартовий склад з 5 гравцями Шахтаря та 3 футболістами Динамо, зробивши дві зміни, в порівнянні з попередньою грою.

Україна розгромила Естонію у стартовому матчі відбору Євро-2020 U-19 – голи забивали юні зірки Динамо, Шахтаря і Карпат

Стартовий склад України U-19: Анатолій Трубін (Шахтар) – Владислав Мудрик (Карпати), Алан Ауссі (Слован), Роман Якуба (Шахтар), Олександр Драмбаєв (Шахтар) – Артем Шулянський (Динамо), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Роман Бодня (Динамо), Михайло Мудрик (Шахтар) – Вікентій Волошин (Динамо) – Данило Сікан (Шахтар).

Запасні: Горох, Біловар, Махонін, Надольський, Гірний, Гуров, Снісар, Хондак, Ярош.

Нагадаємо, що Україна розпочала кваліфікацію з розгрому Естонії – 4:0. Матчі в рамках нашої групи 9 відбуваються на полях Швеції. Господарі в паралельному поєдинку обігрують естонців, завдяки чому виходять на перше місце квартету.

Команді Олега Кузнєцова потрібно фінішувати на перших двох сходинках групи, щоб пробитися в еліт-раунд відбору.

blog_ava
"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію
10:37
5971
Теги
Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
48
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук