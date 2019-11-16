Відбір до Євро-2020 U-19: стартовий склад збірної України на матч зі Словенією – гравців Шахтаря найбільше

Збірна України U-19 проводить другий матч кваліфікаційного раунду на шляху до Євро-2020.

Матч Україна U-19 – Словенія U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Наставник "синьо-жовтих" Олег Кузнєцов виставив стартовий склад з 5 гравцями Шахтаря та 3 футболістами Динамо, зробивши дві зміни, в порівнянні з попередньою грою.

Україна розгромила Естонію у стартовому матчі відбору Євро-2020 U-19 – голи забивали юні зірки Динамо, Шахтаря і Карпат

Стартовий склад України U-19: Анатолій Трубін (Шахтар) – Владислав Мудрик (Карпати), Алан Ауссі (Слован), Роман Якуба (Шахтар), Олександр Драмбаєв (Шахтар) – Артем Шулянський (Динамо), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Роман Бодня (Динамо), Михайло Мудрик (Шахтар) – Вікентій Волошин (Динамо) – Данило Сікан (Шахтар).

Запасні: Горох, Біловар, Махонін, Надольський, Гірний, Гуров, Снісар, Хондак, Ярош.

Нагадаємо, що Україна розпочала кваліфікацію з розгрому Естонії – 4:0. Матчі в рамках нашої групи 9 відбуваються на полях Швеції. Господарі в паралельному поєдинку обігрують естонців, завдяки чому виходять на перше місце квартету.

Команді Олега Кузнєцова потрібно фінішувати на перших двох сходинках групи, щоб пробитися в еліт-раунд відбору.