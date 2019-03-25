Євро-2020: Туреччина не помітила збірну Молдови у матчі відбору

Відбувся черговий поєдинок 2-го раунду відбору до Євро-2020.

Відбір до Євро-2020

Туреччина – Молдова – 4:0

Голи: Калдірім, 26, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереалізований пенальті: Ілмаїз (Т), 52

Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр

Туреччина була беззаперечним фаворитом поєдинку, що команда і довела під час гри. Ще до перерви голкіпер Молдови двічі діставав м'яч із сітки власних воріт.

В другому таймі господарі не збавили обертів і відвантажили супернику ще 2 м'ячі.

Такий результат вивів Туреччину на першу сходинку в групі Н з 6-ма пунктами. Молдова на останньому місці.