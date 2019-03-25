toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - СЕРБІЯ

Євро-2020: Туреччина не помітила збірну Молдови у матчі відбору

20:52 281 Читать на русском
Євро-2020: Туреччина не помітила збірну Молдови у матчі відбору
Туреччина – Молдова / Фото fotomac

Відбувся черговий поєдинок 2-го раунду відбору до Євро-2020.

Відбір до Євро-2020

Туреччина – Молдова – 4:0

Голи: Калдірім, 26, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереалізований пенальті: Ілмаїз (Т), 52

Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр

Туреччина була беззаперечним фаворитом поєдинку, що команда і довела під час гри. Ще до перерви голкіпер Молдови двічі діставав м'яч із сітки власних воріт.

В другому таймі господарі не збавили обертів і відвантажили супернику ще 2 м'ячі.

Такий результат вивів Туреччину на першу сходинку в групі Н з 6-ма пунктами. Молдова на останньому місці.

Теги
Євро-2020 Туреччина Туреччина Молдова Молдова
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
50
хв
Єгипет
17:00
Нігерія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук