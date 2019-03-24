Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Росії – український голкіпер пропустив 4 голи

Відбулися перші матчі чергового ігрового дня кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

Відбір до Євро-2020

Казахстан – Росія – 0:4

Голи: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (аг)

Уельс – Словаччина – 1:0

Гол: Джеймс, 5

У першому турі Казахстан несподівано розгромив Шотландію, а Росія без шансів поступилася Бельгії, тому певна інтрига перед матчем проглядалася. Однак господарі не зуміли на рівних протистояти супернику – все завершилося розгромом, а гру для гостей зробив Денис Черишев.

Він створив перший момент у зустрічі, коли подачею зі штрафного знайшов голову Дзюби. Капітан росіян виграв верхову боротьбу, але пробив над воротами. Той же гравець Валенсії відкрив рахунок, замкнувши простріл з правого флангу на дальню стійку від Іонова. Українець Дмитро Непогодов, який захищає ворота Казахстану, пропустив м'яч у ближній кут. Цей гол на совісті екс-голкіпера молодіжних збірних України.

Черишев продовжував возити господарів. Декілька його ударів полетіли над поперечиною, але в компенсований до першого тайму час вінгер дублем закріпив перевагу своєї команди – асистував йому з правого краю Дзюба. На старті другої половини зустрічі герой матчу віддав борг партнеру, вирізавши йому гольовий пас на третій м'яч у ворота Казахстану.

Остаточний рахунок встановив Бейсебеков, від якого залетів четвертий гол після стандарту від того ж Черишева та удару Оздоєва. До фінального свистка росіяни могли забити й більше – казахи не показали жодного осмисленого плану на гру. Потенційна загроза для суперника йшла лише від ударів Бахтіяра Зайнутдінова, однак справжньої небезпеки вони не принесли.

Росія набрала 3 очки та зрівнялася з Казахстаном, Кіпром і Бельгією в турнірній таблиці групи І, однак у двох останніх команд ще по матчу в запасі. Непогодов за 4 пропущені голи отримав найгіршу оцінку в матчі від статистичного порталу SofaScore – 5.6. Хоча під завісу поєдинку Дмитро потягнув удар впритул від Ігнатьєва та ще декілька разів врятував казахів від пропущених голів, здійснивши за матч 4 сейви.

Уельс мінімально переміг нашого недавнього суперника по Лізі націй збірну Словаччини. Єдиний гол у зустрічі на 5-й хвилині забив гравець Суонсі Деніель Джеймс. Валлійці будували атаку, яку перервав захисник гостей Пекарік, але першим на підбиранні був Джеймс. Його удар по воротах став результативним і приніс підопічним Раяна Гіггза першу перемогу у відборі. У їхній рівній групі Е також змагаються Ховатія, Угорщина та Азербайджан.

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