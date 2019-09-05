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Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією

5 вересня 23:41 760 Читать на русском
Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією
Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією

Завершилися матчі ігрового дня у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

59’ Флорін Андоне
 
Серхіо Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Дієґо Льоренте 79’
29’ Серхіо Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорін Андоне
79’ Дієґо Льоренте

Євро-2020, кваліфікація, 5-й тур

Група D

Гібралтар – Данія – 0:6

Голи: Сков, 6, Еріксен, 34, 50 (обидва – пенальті), Ділейні, 69, Гютк'єр, 74, 78

Ірландія – Швейцарія – 1:1

Голи: Макголдрік, 85 – Шер, 74

Група F

Норвегія – Мальта – 2:0

Голи: Берге, 34, Кінг, 45+1 (пенальті)

Румунія – Іспанія – 1:2

Голи: Андоне, 59 – Серхіо Рамос, (пенальті), 29, Алькасер, 47

Вилучення: Льоренте, 79 (І)

Фарери – Швеція – 0:4

Голи: Ісак, 12, 15, Лінделеф, 23, Квайсон, 41

Група J

Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн – 5:0

Голи: Гояк, 11, 89 Дулевіч, 80, Джеко, 85, Віща, 88

Фінляндія – Греція – 1:0

Гол: Пуккі, 52 (пенальті)

Група G

Ізраїль – Північна Македонія – 1:1

Голи: Е. Захаві, 55 – Адемі, 64

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У Бухаресті зійшлися два лідери групи F. Іспанці повністю контролювали хід поєдинку хвилин 60 і втілили власну перевагу в два забиті м'ячі. Спочатку Серхіо Рамос реалізував пенальті за брутальний фол проти Себальйоса, а на старті другої половини гри Пако Алькасер влучно завершив хрестоматійну атаку в стилі "тікі-така".

Та потім "Фурія роха" почала створювати проблеми для себе. Спочатку оборона гостей прогавила Андоне, а той із лінії воротарського спокійно головою відправив м'яч у сітку. А на 79-й хвилині Льоренте завалив суперника в контратаці й достроково покинув поле, поставивши в незручне становище своїх партнерів. Щоправда, іспанці зуміли втримати прийнятний рахунок і поїхали додому з 3-ма пунктами в кишені. Хоча фінальний штурм збірної Румунії, здавалося, Іспанія не переживе.

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Невдачею румунів сповна скористалися їхні конкуренти. Шведи легко розгромили Фарерські острови на виїзді (4:0) та застрибнули на друге місце в групі. "Новий Златан" Александр Ісак оформив дубль, а його почин підтримали Віктор Лінделеф і Робін Квайсон. Тим часом норвежці вдома впоралися зі збірною Мальти – Сандер Берге та Джошуа Кінг забили ще до перерви забезпечили "білим ведмедям" повернення у боротьбу за путівку на Євро.

У групі D ірландці та швейцарці ледь не завершили поєдинок "нулями", та матч став одним із найвидовищніших цього вечора. Швидкі контратаки, величезна кількість моментів і неймовірний темп упродовж 90 хвилин від обох команд. Першими забили швейцарці: це Фабіан Шер вчасно підключився до атаки й класним ударом в один дотик після пасу Емболо пробив Рендолфа. Та під завісу матчу ірландці зуміли зрівняти рахунок – Макголдрік чудовим ударом головою замкнув хороший навіс із лівого флангу – 1:1 у Дубліні.

Зате на будь-який смак забивали в іншому матчі квінтету. Данці розгромили команду Гібралтару, а Крістіан Еріксен оформив дубль, двічі реалізувавши одинадцятиметрові. А Крістіан Гютк'єр повторив цей подвиг і без пенальті. Також за данців забивали Сков і Ділейні.

Продовжує приємно дивувати в групі J збірна Фінляндії. Цього разу підопічні Маррку Канерви вдома мінімально здолали греків. Герой старту сезону в АПЛ Теему Пуккі проявив себе й тут – форвард Норвіча на старті другого тайму без проблем розвів кіпера та м'яч по різних кутах, пробиваючи з 11-метрової позначки. Ця перемога дозволила фінам закріпитися на другій сходинці в групі.

Переслідують Суомі боснійці. Балканці вдома розгромили Ліхтенштейн завдяки м'ячам Гояка (двічі), Дулевіча, Джеко та Віщі. Це дозволило Боснії обійти в турнірній таблиці вірменів і вже згаданих греків, але до команди Фінляндії відрив становить вагомі 5 очок.

Турнірні таблиці відбіркових груп Євро-2020

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Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою
5 вересня
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