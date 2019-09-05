Відбір до Євро-2020: Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією

Завершилися матчі ігрового дня у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація, 5-й тур

Група D

Гібралтар – Данія – 0:6

Голи: Сков, 6, Еріксен, 34, 50 (обидва – пенальті), Ділейні, 69, Гютк'єр, 74, 78

Ірландія – Швейцарія – 1:1

Голи: Макголдрік, 85 – Шер, 74

Група F

Норвегія – Мальта – 2:0

Голи: Берге, 34, Кінг, 45+1 (пенальті)

Румунія – Іспанія – 1:2

Голи: Андоне, 59 – Серхіо Рамос, (пенальті), 29, Алькасер, 47

Вилучення: Льоренте, 79 (І)

Фарери – Швеція – 0:4

Голи: Ісак, 12, 15, Лінделеф, 23, Квайсон, 41

Група J

Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн – 5:0

Голи: Гояк, 11, 89 Дулевіч, 80, Джеко, 85, Віща, 88

Фінляндія – Греція – 1:0

Гол: Пуккі, 52 (пенальті)

Група G

Ізраїль – Північна Македонія – 1:1

Голи: Е. Захаві, 55 – Адемі, 64

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У Бухаресті зійшлися два лідери групи F. Іспанці повністю контролювали хід поєдинку хвилин 60 і втілили власну перевагу в два забиті м'ячі. Спочатку Серхіо Рамос реалізував пенальті за брутальний фол проти Себальйоса, а на старті другої половини гри Пако Алькасер влучно завершив хрестоматійну атаку в стилі "тікі-така".

Та потім "Фурія роха" почала створювати проблеми для себе. Спочатку оборона гостей прогавила Андоне, а той із лінії воротарського спокійно головою відправив м'яч у сітку. А на 79-й хвилині Льоренте завалив суперника в контратаці й достроково покинув поле, поставивши в незручне становище своїх партнерів. Щоправда, іспанці зуміли втримати прийнятний рахунок і поїхали додому з 3-ма пунктами в кишені. Хоча фінальний штурм збірної Румунії, здавалося, Іспанія не переживе.

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Невдачею румунів сповна скористалися їхні конкуренти. Шведи легко розгромили Фарерські острови на виїзді (4:0) та застрибнули на друге місце в групі. "Новий Златан" Александр Ісак оформив дубль, а його почин підтримали Віктор Лінделеф і Робін Квайсон. Тим часом норвежці вдома впоралися зі збірною Мальти – Сандер Берге та Джошуа Кінг забили ще до перерви забезпечили "білим ведмедям" повернення у боротьбу за путівку на Євро.

У групі D ірландці та швейцарці ледь не завершили поєдинок "нулями", та матч став одним із найвидовищніших цього вечора. Швидкі контратаки, величезна кількість моментів і неймовірний темп упродовж 90 хвилин від обох команд. Першими забили швейцарці: це Фабіан Шер вчасно підключився до атаки й класним ударом в один дотик після пасу Емболо пробив Рендолфа. Та під завісу матчу ірландці зуміли зрівняти рахунок – Макголдрік чудовим ударом головою замкнув хороший навіс із лівого флангу – 1:1 у Дубліні.

Зате на будь-який смак забивали в іншому матчі квінтету. Данці розгромили команду Гібралтару, а Крістіан Еріксен оформив дубль, двічі реалізувавши одинадцятиметрові. А Крістіан Гютк'єр повторив цей подвиг і без пенальті. Також за данців забивали Сков і Ділейні.

Продовжує приємно дивувати в групі J збірна Фінляндії. Цього разу підопічні Маррку Канерви вдома мінімально здолали греків. Герой старту сезону в АПЛ Теему Пуккі проявив себе й тут – форвард Норвіча на старті другого тайму без проблем розвів кіпера та м'яч по різних кутах, пробиваючи з 11-метрової позначки. Ця перемога дозволила фінам закріпитися на другій сходинці в групі.

Переслідують Суомі боснійці. Балканці вдома розгромили Ліхтенштейн завдяки м'ячам Гояка (двічі), Дулевіча, Джеко та Віщі. Це дозволило Боснії обійти в турнірній таблиці вірменів і вже згаданих греків, але до команди Фінляндії відрив становить вагомі 5 очок.

Турнірні таблиці відбіркових груп Євро-2020