Відбір до Євро-2020: Франція здолала Албанію, Туреччина та Ісландія перемогли, Молдова посіла останнє місце в групі

Відбулися останні матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 у групі H. Всі фаворити виграли свої виїзні поєдинки.

Євро-2020, кваліфікація

Група H

Албанія – Франція – 0:2

Голи: Толіссо, 9, Грізманн, 30

Андорра – Туреччина – 0:2

Голи: Унал, 17, 21

Молдова – Ісландія – 1:2

Голи: Мілінчану, 56 – Б'ярнасон, 17, Г.Сігурдссон, 65

Незабитий пенальті: Г.Сігурдссон, 79

Перед останнім туром переможці групи H вже були відомі – Франція та Туреччина достроково вийшли на Євро-2020, залишивши Ісландію позаду. Сьогоднішні матчі мали лише визначити, хто посяде перше місце.

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Французи переграли Албанію спокійно, але без феєрії. Героєм зустрічі став Антуан Грізманн. Спершу він класно асистував зі штрафного Толіссо, а потім забив і сам, скориставшись пасом Дюбуа. Міг відзначитися Жиру, однак суперників врятувала стійка. У підсумку – 2:0, 25 очок і лідерство у групі для Франції.

Туреччина на виїзді впоралася з Андоррою. Ще до середини першого тайму підопічні Шенола Гюнеша зняли всі питання в матчі – дубль оформив нападник Вальядоліда Енес Унал. Турки набрали 23 пункти та фінішували слідом за Францією.

Ісландія приїхала в Молдову без турнірної мотивації – шансів піднятися вище третього місця не було. Острів'яни переграли наших сусідів завдяки голам Біркіра Б'ярнасона та Гілфі Сігурдссона. Хавбек Евертона міг забити й більше, але не реалізував пенальті.

Жовтневе звільнення українського фахівця Семена Альтмана з посади головного тренера не врятувало збірну Молдови від останнього місця в групі H. Навіть карликова Андорра набрала більше залікових балів.

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