Відбір до національної збірної України з кіберфутболу – визначено всіх учасників фіналу

Відбір у збірну України з кіберфутболу / UAF

Відбувся другий етап онлайн-кваліфікації відбору до національної збірної України з кіберфутболу.

За його підсумками було визначено ще чотирьох фіналістів турніру. Ними стали: Богдяж Олексій Анатолійович, Василишин Владислав Васильович, Паламарчук Артем Юрійович, Семенюк Павло Ігорович.

Отже, групу учасників фіналу сформували такі гравці: Литвинов Віталій Олександрович, Любчак Ігор Васильович, Андрасюк Максим Олександрович, Марченко Сергій Володимирович, Богдяж Олексій Анатолійович, Василишин Владислав Васильович, Паламарчук Артем Юрійович, Семенюк Павло Ігорович.

Фінал відбору відбудеться 30 листопада в Києві в Будинку футболу. Також нагадуємо, що фінансовим партнером кіберфутбольної збірної стала компанія moneyveo. Генеральний медіа-партнер національної збірної України з кіберфутболу — кіберспортивний портал gameinside.

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