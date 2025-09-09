Відбулися чергові матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 в Європі, за результатами яких з'явилися нові зміни в турнірній таблиці.

Відразу варто зазначити, що відбір до ЧС-2026 стартував у березні тільки в половині груп – від G до K включно. Решта європейських збірних у березні грали в плей-офф Ліги націй (у тому числі й Україна), тому ще не стартували у кваліфікації.

Іспанія шокувала Туреччину, забивши 6 голів на виїзді – Меріно оформив хет-трик, Оярсабаль тричі асистував

У групі A в лідери вийшла збірна Словаччини – завдяки перемогам над Німеччиною і Люксембургом. Причому перемога над збірною карликової держави була здобута лише на 90-й хвилині.

У групі B Швейцарія очолила квартет з шістьма очками у своєму активі. На другій сходинці – Косово з трьома балами. Швеція та Словенія набрали лише по одному пункту.

Данія та Шотландія борються за першу сходинку у групі C. Греція відстає на один бал від лідерів, а головним аутсайдером є Білорусь, яка програла обидва матчі.

Українська група D почалася для нас неприємно, але все ж досить очікувано. Команда Реброва поступилася Франції, а Ісландія розчавила Азербайджан і вирвалася в лідери.

У групі Е Іспанія відірвалася від Грузії і Туреччини на три очки, а в групі G панує двовладдя – Нідерланди і Польща набрали по 10 очок. Правда, у "ораньє" є одна гра в запасі.

Нарешті стартувала група F, в якій опинилася збірна Португалії (стартувала з розгромної перемоги над Вірменією). В іншій зустрічі Ірландія і Угорщина розійшлися миром.

У групі H в лідери вибилася Боснія і Герцеговина (набрала 12 очок після 4 матчів, так само йдуть тільки Чехія, Норвегія і Англія у своїх групах). Австрія має 9 балів, далі йде Румунія (6), Кіпр (3), а Сан-Марино останнє з 0 балами.

У групі I у видовищному матчі Італія вирвала перемогу над Ізраїлем. Обидві мають по дев'ять балів, але лідерство зберігає Норвегія, яка має у своєму активі 12 очок.

Трохи заплутаніше в групі J. Уельс несподівано очолює групу, з 10 очками після 5 матчів. На другому місці Північна Македонія (8 пунктів), а далі йде Бельгія (7 пунктів) – "червоні дияволи" не грали в березні через ігри з Україною в Лізі націй. Казахстан четвертий з 3 балами, а у Ліхтенштейна 0 – він на останній позиції.

У групі K визначився головний фаворит – Англія продовжує ідеальний хід, набравши 12 очок у 4 турах. Далі йде Сербія (7 пунктів), а за нею Албанія (5) і Латвія (4). Андорра остання з 0 балами.

У Групі L одразу два лідери – Хорватія та Чехія. За третю сходинку борються Фарери та Чорногорія, які мають по шість балів. Аутсайдер групи – Гібралтар.