Одразу варто зазначити, що відбір до ЧС-2026 стартував лише в половині груп – від G до K включно. Решта європейських збірних у березні грали в плей-офф Ліги націй (зокрема і Україна), тому ще не стартували у кваліфікації.

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У групі G з перемог стартували Польща та Фінляндія, які з однаковим рахунком (1:0) обіграли Литву та Мальту відповідно. Поляки взагалі стали однією з 5 команд, які набрали максимум очок після двох турів, здолавши Мальту в 2-му турі. Фіни ж розійшлись миром із Литвою. Нідерланди та Мальта мають по 0 очок, але перші ще не брали участі в кваліфікації.

В групі H в лідери вибилась Боснія і Герцеговина (набрала 6 очок після 2 матчів). Кіпр і Румунія мають по 3 пункти, але підопічні Мірчі Луческу вище через кращу різницю м'ячів. У групі I також одноосібний лідер – Норвегія стартувала з перемог над Молдовою та Ізраїлем (6 очок). Естонія та Ізраїль поділяють друге-третє місця, Молдова та Італія пасуть задніх ("Скуадра адзурра", щоправда, ще не зіграла жодного матчу).

Трохи заплутаніше у групі J. Північна Македонія та Уельс мають по 4 очки, Казахстан третій з 3 пунктами. Однак, в групі є Бельгія, яка свої поєдинки ще не проводила. У групі K визначився головний фаворит – Англія ідеально стартувала, набравши 6 очок у 2 турах. Албанія та Латвія мають по 3 очки, а Сербія також не починала участь. У групі L Чехія та Чорногорія вже набрали по 6 очок, перемігши по черзі Фарерські острови та Гібралтар. Хорватія складе їм конкуренцію, бо грала в Лізі націй цими вихідними.