Відбір до ЧС-2026

Група I

Ізраїль – Норвегія – 2:4

Голи: Фані, 55, Тургеман, 90+3 – Меллер Волфе, 39, Сьорлот, 59, Айєр, 65, Холанд, 83

Група J

Ліхтенштейн – Казахстан – 0:2

Голи: Самородов, 42, Марочкін, 45

Північна Македонія – Уельс – 1:1

Голи: Міовскі, 90+1 – Брукс, 90+6

Матч Ізраїль – Норвегія отримав політичне забарвлення після заяви деяких гравців скандинавської команди про конфлікт на Близькому Сході. Зокрема капітан норвезької збірної Мартін Едегор дивувався тому, що УЄФА в принципі допустив Ізраїль до участі у відборі до ЧС-2026, адже, на його думку, ця країна бомбардує Сектор Гази.

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Саме півзахисник Арсенала став автором трьох гольових передач – на Меллер Волфе в першому таймі і на Сьорлота та Холанда після перерви. Так норвежці втілили свою велику перевагу – той же Серлот, перш ніж забити, двічі пробив у поперечину.

Ізраїль зрівняв рахунок після рикошету – м'яч після удару Абу Фані влучив у Берге та дезорієнтував воротаря. Однак Норвегія цілком заслужено забила ще двічі – Сьорлот відзначився з передачі Едегора, а Берге виправився за рикошет і оформив асист на Айєра.

Збірна Північної Македонії проводила перший домашній матч з моменту трагедії в Кочані, коли в пожежі загинули 59 осіб. Футболісти господарів перед грою заприсяглися зробити все можливе, щоб перемогти в пам'ять про ці жертви, а воротар Столе Дімітрієвскі навіть спеціально прийшов на передматчеву прес-конференцію. "Щоразу, коли я це роблю, ми граємо "на нуль", - зазначав він.

І господарі, здавалося, зуміли здобути перемогу. На 90+1-й хвилині одноклубник Віктора Циганкова по Жироні Боян Міовскі забив, проте втримати переможний рахунок македонцям не вдалося...

Казахстан здолав Ліхтенштейн завдяки активності Максима Самородова, який виступає в чемпіонаті країни-терориста. У цій зустрічі він відзначився голом і пасом.

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