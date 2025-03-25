Відбір до ЧС-2026: Едегор оформив три асисти проти Ізраїля, ритуал воротаря Північної Македонії не спрацював
У вівторок, 25 березня, відбулися матчі 2-го туру відбору до ЧС-2026. Читайте результати на "Футбол 24".
Відбір до ЧС-2026
Група I
Ізраїль – Норвегія – 2:4
Голи: Фані, 55, Тургеман, 90+3 – Меллер Волфе, 39, Сьорлот, 59, Айєр, 65, Холанд, 83
Група J
Ліхтенштейн – Казахстан – 0:2
Голи: Самородов, 42, Марочкін, 45
Північна Македонія – Уельс – 1:1
Голи: Міовскі, 90+1 – Брукс, 90+6
Матч Ізраїль – Норвегія отримав політичне забарвлення після заяви деяких гравців скандинавської команди про конфлікт на Близькому Сході. Зокрема капітан норвезької збірної Мартін Едегор дивувався тому, що УЄФА в принципі допустив Ізраїль до участі у відборі до ЧС-2026, адже, на його думку, ця країна бомбардує Сектор Гази.
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Саме півзахисник Арсенала став автором трьох гольових передач – на Меллер Волфе в першому таймі і на Сьорлота та Холанда після перерви. Так норвежці втілили свою велику перевагу – той же Серлот, перш ніж забити, двічі пробив у поперечину.
Ізраїль зрівняв рахунок після рикошету – м'яч після удару Абу Фані влучив у Берге та дезорієнтував воротаря. Однак Норвегія цілком заслужено забила ще двічі – Сьорлот відзначився з передачі Едегора, а Берге виправився за рикошет і оформив асист на Айєра.
Збірна Північної Македонії проводила перший домашній матч з моменту трагедії в Кочані, коли в пожежі загинули 59 осіб. Футболісти господарів перед грою заприсяглися зробити все можливе, щоб перемогти в пам'ять про ці жертви, а воротар Столе Дімітрієвскі навіть спеціально прийшов на передматчеву прес-конференцію. "Щоразу, коли я це роблю, ми граємо "на нуль", - зазначав він.
І господарі, здавалося, зуміли здобути перемогу. На 90+1-й хвилині одноклубник Віктора Циганкова по Жироні Боян Міовскі забив, проте втримати переможний рахунок македонцям не вдалося...
Казахстан здолав Ліхтенштейн завдяки активності Максима Самородова, який виступає в чемпіонаті країни-терориста. У цій зустрічі він відзначився голом і пасом.
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