ФІФА оголосила деталі жеребкування відбору на Чемпіонату світу 2022 року, в якому візьме участь і наша національна команда.

Процедура жеребкування відбудеться 7 грудня о 19:00 за київським часом у швейцарському Цюриху.

Збірна України офіційно піднялась у рейтингу ФІФА

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, збірні будуть розподілені на 5 груп по 6 команд та ще 5 груп по 5 команд. Десять переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022, який прийматиме Катар. Ті, хто посіли другі місця, змагатимуться у плей-офф за можливість зіграти на турнірі.

У плей-офф також зіграють дві найкращі команди із загального рейтингу Ліги націй-2020/2021, які не пройшли напряму на ЧС-2022 та не потрапили у плей-офф через групи.

Зауважимо, Україна розташовується на 23 сходинці у рейтингу збірних, а тому перебуватиме у другому кошику під час жеребкування.

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