Відбулись поєдинки відбору на ЧС-2022 у групах E та G. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.

Група Е

Чехія – Уельс – 2:2

Голи: Пешек, 38, Ремзі, 49 (аг.) – Ремзі, 36, Джеймс, 69

Естонія – Білорусь – 2:0

Голи: Сорга, 58, Зеньов, 90+3

Група G

Латвія – Нідерланди – 0:1

Гол: Классен, 19

Туреччина – Норвегія – 1:1

Голи: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41

Гібралтар – Чорногорія – 0:3

Голи: Марушіч, 7, Бечірай, 44 (пен.), 68

ЧС-2022, відбір: Німеччина здійснила камбек з Румунією, Вербіч став учасником погрому, Росії пощастило з автоголом

У групі Е Бельгія вже майже гарантувала собі першу сходинку, то ж головна інтрига припала на друге місце, за яке змагаються Чехія та Уельс. В очному двобої цих суперників одна з головних зірок валлійців Аарон Ремзі відкрив рахунок, але раділи гості не довго. Футболісти Чехії швидко вирівняли становище, а на старті другого тайму той же Ремзі забив у власні ворота. Голкіпер гостей не зміг прийняти легкий пас назад від півзахисника Юве, зробивши його одночасно героєм і антигероєм матчу. Хавбек Лідса Деніел Джеймс все ж врятував нічию для Уельса і шанси на вихід у плей-офф.

Vabbè ma che c’entra Ramsey, dai poveraccio pic.twitter.com/LawMX3uiF8 — alessia (@cmqalessia) October 8, 2021

У паралельному поєдинку змагались аутсайдери групи Естонія та Білорусь, де прибалти виявились сильнішими.

Попри тотальну домінацію на полі Нідерланди обмежились лише одним голом у ворота Латвії. Новоспечена зірка Барси Мемфіс Депай ювелірно виконав подачу з кутового, яку замкнув Классен. Перемога дозволила "ораньє" закріпитись на першій сходинці групи G.

За друге місце у групі G боротьбу Туреччина та Норвегія. Господарям потрібно ще було реабілітовуватись перед власними фанами за провал на Євро-2020. Турки непогано розпочали, відзначились швидким голом, але норвежці навіть без Холанда зрівняли рахунок. Так до кінця матчу і не вдалось визначити, хто із суперників сильніший – інтрига залишається.

Чорногорія також зберігає шанси на плей-офф у групі G. Збірна Гібралтару без жодних шансів вдома розгромно поступилась чорногорцям, які можуть піднятись на другу сходинку вже у наступному турі, обігравши норвежців.

Взірець для Шевченка та Петракова: Маркку Канерва – творець історичного успіху, який може залишити Україну без ЧС-2022