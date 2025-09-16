– Артем, чи потрібна зараз зміна головного тренера в збірній України?

– Ви поставили питання не за адресою. Для розв'язання цих питань є керівництво УАФ. Так, у мене є своя думка, але я її залишу при собі.

– Якщо припустити, що зараз посада головного тренера збірної України вакантна. Які кандидатури ви бачите на цьому місці?

– Однозначно Мирон Маркевич.

"Маркевич погодився б очолити збірну": Циганик знайшов заміну для Реброва – не забув і про Луческу

– Збірна України вийде з групи?

– Ми всі в це віримо. За іменами гравців ми на другому місці, але головне це підтвердити на футбольному полі, чого зробити, поки не вдається. Не в образу Азербайджану, але ми повинні змітати цього суперника в перші 30 хвилин поєдинку, а потім спокійно грати.

Свого часу відбірний турнір ЧС-2014 збірна України також почала невдало, набравши в перших трьох матчах два очки, але потім команду очолив Михайло Фоменко і справа пішла, ми таки вийшли з групи. Ось тільки в матчах плей-офф нам трохи не пощастило в протистоянні з Францією.

Коли я виступав за збірну України, насамперед ми грали серцем і емоціями, а не якимись заумними тактичними побудовами. Так, зараз ситуація трохи складніша, оскільки наша команда виступає поза рідними стінами, проте віддача від цього не повинна бути меншою.

На полі зараз не вистачає футболіста, який би міг завести команду, десь навіть напихати на благо колективу, щоб всі розуміли, що це не клуб, а збірна країни. Багато людей зараз віддають життя за синьо-жовтий прапор і футболісти це теж повинні пам'ятати.

Потрапити до збірної України було мрією всього мого футбольного життя. Кожен раз, коли я одягав футболку національної команди, мене розпирала гордість. Вірю, що так само думає і нинішнє покоління гравців, тому залишається сподіватися, що наші хлопці витягнуть цю групу, принаймні проб'ються до плей-офф, – заявив Артем Федецький в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що після двох турів Україна посідає третє місце у групі відбору на ЧС-2026. Тільки перше місце гарантує прохід на Мундіаль, друга команда квартету отримає шанс в плей-офф.

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?