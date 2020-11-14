Збірна Бразилії не без проблем здобула третю перемогу поспіль на старті південноамериканського відбору до чемпіонату світу 2022.

Відбір ЧС-2022, Південна Америка

Бразилія – Венесуела – 1:0

Гол: Фірміно, 67

Чилі – Перу – 2:0

Голи: Відаль, 19, 34

Героєм зустрічі у Сан-Паулу виявився форвард Ліверпуля Роберто Фірміно, який провів переможний м'яч на 67-й хвилині. Результативну передачу записав собі до активу представник мадридського Атлетіко Ренан Лоді.

Цікаво, що Фірміно реваншувався перед VAR, який скасував його гол на 54-й. Збірна Бразилії, набравши максимум можливих очок (9), одноосібно очолила відбір. Аргентина після нічиєї з Парагваєм перебуває на другій сходинці (7). Еквадор і Уругвай ділять 3-4 позицію (у обох – по 6 пунктів).

А ось чинний чемпіон Південної Америки – Чилі – наразі перебуває на 6-му місці (4 очки), яке не дозволяє кваліфікуватись на Мундіаль. "Ла Роха" завдяки дублю Артуро Відаля впевнено обіграла Перу.

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