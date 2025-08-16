Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав заслужену похвалу від іспанської преси після поразки від Райо Вальєкано (1:3).

Жирона невдало стартувала в Ла Лізі, програвши Райо Вальєкано з рахунком 1:3. Єдиний гол "червоно-білих" забив Рока з розкішного асиста Віктора Циганкова.

Асист Циганкова і сейви Крапивцова у відеоогляді матчу Жирона – Райо Вальєкано – 1:3

За виступ проти Райо український вінгер отримав компліменти від іменитого журналіста Mundo Deportivo Алекса Луни. Він також не забув і про Владислава Крапивцова, який з'явився на полі під кінець першого тайму.

"Циганков – видатний гравець. Він був одним з небагатьох, хто вижив. Віктор старанно працював у захисті і максимально використовував ті нечисленні можливості, які у нього були в нападі. Його чудова індивідуальна гра завершилася чудовою гольовою передачею.

Влад замінив Гассанігу та зробив декілька хороших сейвів", – написав Луна.

Нагадаємо, що Гассаніга припустився помилки, яка призвела до гола, а потім заробив ще й червону картку.

