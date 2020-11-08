"У мене жодного разу не було відчуття, що у цієї команди проблеми. Але нам потрібно осмислити те, як ми проводимо матчі високого рівня і в чемпіонаті, і в кубкових турнірах.

Дебютний гол російського конкурента Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 1:1

Міранчук – видатний гравець, у двох матчах він забив два голи, хоча нечасто отримував м'яч. Це гравець з відмінним набором якостей, але йому завадили травми. Ми сподіваємося, що зуміємо краще вбудувати його в наші схеми після паузи на матчі збірних", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Міранчук є конкурентом Маліновського за місце у складі Аталанти. Росіянин замінив саме Руслана у матчі проти Інтера та врятував нічию для бергамасків.

Наполі мінімально обіграв Болонью, Рома хет-триком Мхітаряна здолала Дженоа, Аталанта врятувалась у матчі з Інтером