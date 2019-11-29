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Відаль заявив про бажання покинути Барселону

18:42 1212 Читать на русском
Відаль заявив про бажання покинути Барселону
Артуро Відаль / Marca

Півзахисник Барселони Артуро Відаль незадоволений своїм становищем у каталонському клубі.

"Барселоні слід вдосконалити кілька аспектів гри, аби оформити требл. Команді слід викладатись на максимум, якщо хочемо претендувати на три трофеї по завершенні сезону.

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Було кілька матчів, у яких я не грав, і це мене засмучує. Треба бути об'єктивним і жити день у день. Якщо в грудні або після завершення сезону я не відчуватиму себе важливим, мені доведеться прийняти рішення і знайти інше місце, де буду мати більш важливу роль", – поділився Відаль в коментарі TV3.

До слова, чилієць провів 13 матчів у поточному сезоні в складі Барселони (більша частина з них – виходи на заміну) та є четвертим бомбардиром команди з 4 голами в активі. Відаля випереджають лише Мессі, Суарес та Грізманн.

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