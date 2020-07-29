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Відаль закликав Барселону вирішити питання з головним тренером

19:31 - Читать на русском
Відаль закликав Барселону вирішити питання з головним тренером
Артуро Відаль та Кіке Сетьєн / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Артуро Відаль заявив, що команда за півроку ще не адаптувалась до гри під керівництвом Кіке Сетьєна.

"Ми намагаємося адаптуватися до ситуації, і, коли сезон закінчиться, клуб повинен буде вирішити, чи продовжить роботу Сетьєн, чи залишаться в команді певні гравці, чи будуть запрошені новачки.

Відаль вперше за 9 років залишився без чемпіонської медалі

У нас було дуже мало часу на роботу під керівництвом Сетьєна. Це була різка зміна тренера, і ми як і раніше намагаємося пристосуватися.

Барселона повинна прагнути перемагати в усіх турнірах, адже це найкращий клуб. Вболівальники хочуть трофеїв, і, коли ти переживаєш невдачу, зрозуміло, що преса буде закликати до зміни футболістів і тренерів", – цитує Відаля Win Sports.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолив Барсу взимку після звільнення Вальверде, проте провал "блаугранас" у Ла Лізі може спонукати чергову зміну тренера у каталонському клубі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Артуро Артуро Відаль
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