Відаль закликав Барселону вирішити питання з головним тренером

"Ми намагаємося адаптуватися до ситуації, і, коли сезон закінчиться, клуб повинен буде вирішити, чи продовжить роботу Сетьєн, чи залишаться в команді певні гравці, чи будуть запрошені новачки.
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У нас було дуже мало часу на роботу під керівництвом Сетьєна. Це була різка зміна тренера, і ми як і раніше намагаємося пристосуватися.
Барселона повинна прагнути перемагати в усіх турнірах, адже це найкращий клуб. Вболівальники хочуть трофеїв, і, коли ти переживаєш невдачу, зрозуміло, що преса буде закликати до зміни футболістів і тренерів", – цитує Відаля Win Sports.
Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолив Барсу взимку після звільнення Вальверде, проте провал "блаугранас" у Ла Лізі може спонукати чергову зміну тренера у каталонському клубі.
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