"Чудово, що Пірло став тренером Ювентуса. Він був неймовірним футболістом, а тепер уявіть, яким він буде тренером. У нього є прекрасне бачення футболу, яким володіють далеко не всі, тому, я думаю, Пірло може показати себе дуже добре.

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Андреа також чудова людина. Ми грали разом чотири роки і виграли чотири Скудетто, тому якщо б він подзвонив мені з Ювентуса, я був би щасливий", – сказав Відаль в інтерв'ю блогеру Даніелю Хабіфу.

Нагадаємо, Андреа Пірло очолив Юве близько місяця тому після звільнення Мауріціо Саррі.

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